Зеленський: Україна поки що не може стати членом НАТО, але потребує конкретних гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на час продовження російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.



«Ми – адекватні люди, розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати у війну. Тому ми розуміємо, що не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо», – сказав він під час спільного з президентом Естонії брифінгу в Києві.

«Але сьогодні, коли ми говоримо про гарантії безпеки для України – це і санкції, і фінансові гарантії, і зброя, тощо. Те, що є сьогодні не в документах, а є в реальності. Якщо ми хочемо мати їх на папері, то там повинно бути чітко вказано або супроводжуватись чимось конкретним, що ці гарантії безпеки діють, поки Україна не отримає головні гарантії безпеки, а саме – членство в НАТО», – додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не шукає альтернатив НАТО.



«Наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює наразі з Росією або на території якої країни присутні російські війська. Це говорить про те, що це (членство в НАТО) є найкращою гарантією для України», – пояснив Зеленський.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на «чітке запрошення до членства» в НАТО, а також гарантії безпеки на шляху до членства, влітку на саміті Альянсу у Вільнюсі. Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що Україна в липні на саміті НАТО у Вільнюсі може чекати на «потужний пакет підтримки».

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Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.