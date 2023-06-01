Сунак: законне місце України – в НАТО

Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу, заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові 1 червня. Про це повідомляє телеканал SkyNews.

«Я згодний із генеральним секретарем НАТО в тому, що законне місце України – в НАТО. І те, про що ми наразі говоримо з Україною, – це переконатися, що у них є вся необхідна підтримка для успішного контрнаступу», – заявив голова британського уряду.

Ріші Сунак також наголосив, що його країна разом із союзниками готова до довгострокової підтримки України в її опорі російській агресії.

«Ми надсилаємо дуже сильний сигнал (президентові Росії) Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо, ми тут, щоб залишитися, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну – не лише зараз, а й на роки вперед», – відзначив премʼєр-міністр Великої Британії.

Наступного тижня у Вашингтоні президент США Джо Байден і прем’єр Великої Британії Ріші Сунак проведуть переговори, темою яких, серед іншого, буде підтримка України.