Наступного тижня Байден і Сунак обговорять у Вашингтоні підтримку України

Президент США Джо Байден і прем’єр Великобританії Ріші Сунак проведуть 8 червня у Вашингтоні переговори, темою яких, серед іншого, буде підтримка Украни.

«Лідери розглянуть низку глобальних питань, у тому числі їхню непохитну підтримку України, коли вона захищається від жорстокої агресивної війни Росії, а також подальші дії щодо зміцнення енергетичної безпеки та вирішення кліматичної кризи», – йдеться у пресрелізі Білого дому.

Повідомляється, що президент США і прем’єр-міністр ВБританії також обговорять зусилля щодо подальшого зміцнення економічних відносин, оскільки країни «протистоять спільним викликам у сфері економіки та національної безпеки».

США і Британія від початку повномасштабного вторгнення РФ надають Україні фінансову та оборонну підтримку, головним чином у вигляді озброєння для ЗСУ.