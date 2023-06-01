Зеленський: сумніви щодо членства України в НАТО загрожують Європі

Президент України Володимир Зеленський попередив європейських лідерів, що будь-які сумніви щодо прийняття України до НАТО заохотять Росію атакувати нові країни, повідомляє AFP.



«Ми повинні пам’ятати, що кожен сумнів, який ми виявляємо тут, у Європі – це окоп, який Росія обов’язково спробує зайняти», – сказав він на саміті в Молдові.

Україна та Молдова є кандидатами на вступ як до НАТО, так і до Європейського Союзу, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Звертаючись до чотирьох десятків європейських лідерів, Зеленський попередив, що зволікання з рішенням підірве силу Заходу.

Він поскаржився, що якщо Україна та Молдова не матимуть чіткого шляху до членства, вразливі прозахідні політичні сили в Білорусі та Грузії опиняться під загрозою.



«Незалежно від того, чи стосуються ці сумніви життєво важливих кроків безпеки чи сумніви щодо нашої єдності, можливо, щодо нашої здатності протистояти викликам нашого часу, кожен сумнів приносить ще більше небезпеки», – наголосив президент.

Міністри закордонних справ країн НАТО окремо обговорювали в Осло, який рівень обіцянок або гарантій безпеки можна було б надати Україні на липневому саміті Альянсу.

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«Я хотів би наголосити, що влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібні чіткі запрошення до членства в НАТО, і потрібні гарантії безпеки на всьому шляху до членства в НАТО. Нам потрібен справедливий мир. Тому кожна європейська країна, яка межує з Росією, і яка не хоче, щоб Росія її розірвала, має бути повноправним членом ЄС і НАТО. І є лише дві альтернативи: або відкрита війна, або повзуча російська окупація», – додав Зеленський.

Також голови комітетів закордонних справ парламентів низки країн 1 червня закликали НАТО на черговому саміті НАТО у Вільнюсі «створити чіткий шлях для вступу України до Альянсу та дати чіткі та сильні гарантії безпеки для України».

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Це сталося після того, як занепокоєні російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року. Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію.