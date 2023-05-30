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Кулеба назвав три кроки, щоб «зробити Вільнюський саміт успішним»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Він означив три кроки, що, на його думку, принесуть успіх майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі.

«Я звернувся до всіх 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Три кроки, щоб зробити Вільнюський саміт успішним: 1) Зміцнення інституційних зв’язків і допомоги між Україною і НАТО; 2) Зробити крок до членства України; 3) Забезпечити гарантії безпеки на шляху України в НАТО», – написав Кулеба у твітері.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна.

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