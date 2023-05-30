Кулеба назвав три кроки, щоб «зробити Вільнюський саміт успішним»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Він означив три кроки, що, на його думку, принесуть успіх майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі.

«Я звернувся до всіх 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Три кроки, щоб зробити Вільнюський саміт успішним: 1) Зміцнення інституційних зв’язків і допомоги між Україною і НАТО; 2) Зробити крок до членства України; 3) Забезпечити гарантії безпеки на шляху України в НАТО», – написав Кулеба у твітері.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна.