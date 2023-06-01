Зеленський назвав ціль поїздки в Молдову

Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти, що об’єднує 27 членів ЄС із 20 їхніми партнерами.

«Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів і пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – написав Зеленський у телеграмі.

Зеленського зустріла прозахідна президентка Молдови Мая Санду в замку Мімі в Булбоаці поблизу столиці Молдови.

Формат Європейської політичної спільноти був створений на пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона восени 2022 року. Серед завдань об’єднання – покращити взаємодію між ЄС і країнами, які не входять до європейського блоку.

Саміт у Молдові відбувається в умовах посилених заходів безпеки. Зокрема, НАТО повідомило, що спостерігатиме за небом над Молдовою до 2 червня у той час, як понад 40 європейських лідерів відвідають саміт. Зустріч проходить всього за 20 кілометрів від території України.