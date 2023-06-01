Блінкен: Україна отримає «потужний пакет підтримки» на саміті НАТО

Україна в липні на саміті НАТО у Вільнюсі може чекати на «потужний пакет підтримки», заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня за підсумками наради глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО у столиці Норвегії Осло. Подробиць він не навів.

Раніше кілька засобів інформації написали, що союзники по НАТО обговорюють можливість надання Україні деяких гарантій безпеки – за прикладом співпраці США з Ізраїлем. Представники країн НАТО кажуть, що двері союзу для Києва відчинені, але вступ України до нього навряд чи можливий, доки триває війна з Росією. Цю позицію 1 червня ще раз підтвердила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

У Києві наполягають, щоб на саміті у Вільнюсі були ухвалені якісь принципові рішення про те, яким буде шлях України до альянсу. Такої ж точки зору дотримуються кілька країн НАТО, зокрема Польща та країни Балтії. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 1 червня на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові, зазначив, що Україна готова вступити до НАТО, але це залежить від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 1 червня знову заявив, що Росія не має права вето на вступ тієї чи іншої країни до оборонного союзу. При цьому він наголосив, що НАТО, хоча його країни і надають Україні допомогу, не бере участі у війні з Росією. Відмова від прийняття України до НАТО була однією з основних вимог Москви.