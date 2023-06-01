Генсек НАТО: Україна «зараз має можливості» для контрнаступу, але її треба продовжувати підтримувати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що Україна готова здійснити успішний контрнаступ проти Росії.

«Я впевнений, що українські сили тепер мають можливості, необхідні для звільнення більшої кількості окупованих територій», – сказав Столтенберґ, якого цитує агенція DPA.

На пресконференції в Осло він зазначив, що НАТО, попри це, має продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, і знову наголосив на підготовці багаторічного пакету фінансування та військової допомоги.

«Це забезпечить стримування та оборону України на довгострокову перспективу», – додав генсек НАТО

Цього тижня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню La Repubblica заявив, що Україна може завершити війну з РФ вже цього року, але для цього необхідна «достатня» кількість зброї.

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В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».