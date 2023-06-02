Путін отримав запрошення на саміт БРІКС у ПАР, попри міжнародний ордер на його арешт

Незважаючи на міжнародний ордер на арешт, президента Росії Володимира Путіна запросили на саміт країн БРІКС у Південно-Африканській Республіці в серпні.

Як повідомляє агентство dpa, усі п’ять голів держав БРІКС, блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, отримали запрошення на саміт, запланований на 22-24 серпня в Йоганнесбурзі, заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор на зустрічі з головами МЗС країн БРІКС 1 червня.

Недавно керівництво Південно-Африканської Республіки заявило, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей країн БРІКС.

Як повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на заяву влади ПАР, наданий імунітет поширюватиметься на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, що проходить 1 і 2 червня у Кейптауні, і на саміт голів держав БРІКС, який відбудеться з 22 по 24 серпня.

У Департаменті міжнародних відносин та співпраці ПАР повідомили, що це «стандартна процедура, яку проводять для всіх міжнародних конференцій і самітів, незалежно від рівня участі».

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, вони є відповідальними за примусову депортацію дітей з окупованих територій України. У РФ після видачі ордера заявили, що повернуть дітей, коли будуть безпечні умови.

Ордер суду означає, що Преторія мала б затримати Путіна після прибуття на зустріч БРІКС.

Наразі точно невідомо, чи поїде Путін на саміт. 30 травня у Кремлі заявили, що Росія візьме участь у запланованому в ПАР саміті БРІКС на «належному рівні». Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про це, відповідаючи за запитання про те, чи візьме Путін участь у зустрічі.