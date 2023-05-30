ПАР дасть дипломатичний імунітет учасниками саміту БРІКС, на який запрошений Путін

Керівництво Південно-Африканської Республіки заявило, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей країн БРІКС, у той час, як країна готується прийняти візит президента Росії Володимира Путіна на саміт БРІКС у серпні.

Як пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву влади ПАР, наданий імунітет поширюватиметься на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР. Вона пройде 1 і 2 червня у Кейптауні. Також імунітет продовжить діяти під час саміту голів держав БРІКС, який відбудеться з 22 по 24 серпня.

У Департаменті міжнародних відносин та співпраці ПАР повідомили, що це «стандартна процедура, яку проводять для всіх міжнародних конференцій і самітів, незалежно від рівня участі».

«Імунітети надаються конференції, а не конкретним особам. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції приймаючої країни на час проведення конференції», – заявила влада країни.

Втім, цей «імунітет не має переважної сили над будь-яким ордером, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції», наголосили у департаменті.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, вони є відповідальними за примусову депортацію дітей з окупованих територій України. У РФ після видачі ордера заявили, що повернуть дітей, коли будуть безпечні умови.

Цього року ПАР приймає саміт голів країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Ордер суду означає, що Преторія мала б затримати Путіна після прибуття на зустріч.

30 травня у Кремлі заявили, що Росія візьме участь у запланованому в ПАР саміті БРІКС на «належному рівні». Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про це, відповідаючи за запитання про те, чи візьме Путін участь у зустрічі.