У Росії може відбутися заколот або початися військове протистояння – ГУР

Одним із сценаріїв розвитку події в РФ може стати заколот або ж військове протистояння, зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Унаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини», – зазначив він.

Юсов також припустив, що розвиток відповідного сценарію «може також зумовити успішні дії російських повстанців».

За даними представника ГУР, операція «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» й досі триває. За його словами, на території Російської Федерації нині залишилися переважно «пузаті гаішники».

Він додав, що боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції «гібдд-шників», відправлених президентом РФ Володимиром Путіним до кордону в межах плану «Едельвейс», адже ті «здебільшого навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту та брати хабарі з пенсіонерів».

«Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і «Градами» бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ», – підсумував представник розвідки.

22 травня кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та легіону «Свобода Росії», увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Вранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.