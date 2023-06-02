У травні Бєлгородська область Росії перебувала під обстрілом 130 разів – ЗМІ

За травень влада Бєлгородської області Росії повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи протиповітряної оборони, підрахувало видання «Агентство». Це третина від числа всіх обстрілів регіону з початку повномасштабної війни.

У травні розпочалося різке зростання кількості обстрілів регіону, зазначає видання. Так, 8 травня вперше влада повідомила про 10 обстрілів за день. У 20-х числах травня обстріли стали щоденними.

За даними «Агентства», в травні також зросла кількість постраждалих внаслідок ударів. За місяць місцева влада повідомила про 60 постраждалих та вісім загиблих – це максимальні місячні показники з лютого 2022 року. Як підрахувало «Агентство», всього з початку війни до 31 травня внаслідок ударів загинули 32 особи, постраждали – 157.

Видання зазначає, що, попри зростання кількості обстрілів, влада регіону не розпочала масову евакуацію з прикордонних районів області і не оголосила режим надзвичайного стану.

Шебекіно, де фіксується найбільше обстрілів, – місто з довоєнним населенням близько 40 тисяч людей. Воно розташоване впритул до кордону з Харківською областю України на відстані 33 кілометри від обласного центру, міста Бєлгород.