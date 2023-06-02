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Влада Бєлгородської області РФ заявила про обстріли в регіоні – двоє загиблих і кілька поранених

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков назвав ситуацію в регіоні небезпечною

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков повідомив, що у регіоні від осколкових поранень двоє людей загинули і восьмеро зазнали поранень. Як написав він у Telegram, з «Градів» у п’ятницю було обстріляне село Соболівка Валуйського округу – там є двоє загиблих і шестеро поранених, в тому числі – двоє дітей. У селі, каже Гладков, є руйнування.

Також, за словами російського посадовця, у Шебекіно через розрив снаряда поранені двоє молодих чоловіків.

Гладков назвав ситуацію в регіоні небезпечною через часті обстріли останніми днями.

В обстрілах, як і раніше, він звинуватив Збройні сили України. Україна заперечує пряму відповідальність за атаки. Росія ж атакує Україну з прикордонного Бєлгорода вже понад 15 місяців.

Міноборони Росії заявило, що «знищило» в Бєлгородській області понад 120 «терористів» і «диверсантів», які буцімто прибули з України.

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