Бійці легіону «Свобода Росії» та РДК кажуть, що «зайшли до передмістя Шебекіно»

У Легіоні «Свобода Росії» та угрупованні «Російський добровольчий корпус» кажуть, що їхні бійці нібито зайшли до передмістя Шебекіно.

«Передова штурмова група Легіону та РДК заходить до передмістя Шебекіно», - йдеться у повідомленні.

Російські добровольці також публікують, ймовірно, відео боїв у Бєлгородській області. За їх словами, «ворожа техніка ховається у лісосмугах». «РДК» та легіон «Свобода Росії» закликають російську армію «здаватися».

Водночас, місцеві телеграм-канали Бєлгородської області пишуть про «вибухи, обстріли та роботу ППО – у районі Шебекіно видніється дим».

Наразі редакція не може перевірити ці дані незалежно.

Влада Бєлгородської області 1 червня повідомила, що кілька населених пунктів Шебекінського і Грайворонського округів зазнали обстрілів. Зокрема, у місті Шебекіно внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» спалахнув гуртожиток, пошкоджено будівлю міської адміністрації. За даними російських інформагенцій, після обстрілів у Бєлгородській області госпіталізовано 11 людей, четверо з них у тяжкому стані.

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого відношення, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.