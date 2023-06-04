Відповідальність за війну в Україні несе все населення Росії – Єрмак

За війну, розв’язану Росією проти України, відповідальним є все населення країни, зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Дмитру Комарову.

«Немає хороших росіян, поганих росіян. Сьогодні вони всі відповідальні. 100% населення Росії відповідальні за війну в Україні», – заявив Єрмак.

На його думку, «є різна міра відповідальності, є вбивці, які мають повністю відповідати за свої злочини, і є люди, які просто мовчали, але завдяки їхньому мовчанню сталася війна».

«Після 24 лютого вже не можна бути і там, і там. Світ розділився на добро і зло. Дуже важливо, щоб кожний російський солдат, який прийшов на українську землю, знав, що його діти, його дружина, його родина повинні бути персонами нон ґрата в цивілізованих країнах», – додав Єрмак.

Україна наполягає на створенні міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Союз НАТО через широкомасштабне російське вторгнення в Україну переглядає підхід до стримування імовірного агресора. Концепція стримування шляхом удару у відповідь змінюється на іншу концепцію – стримування шляхом недопущення удару. Про це у квітні писало видання The New York Times. Про зміну оборонної концепції розповіли колишні та нинішні співробітники НАТО.

Видання наголошує, що дотепер концепція передбачала, що в разі конфлікту з Росією можлива тимчасова окупація російськими військами частини країн НАТО, таких як держави Балтії або Польща.