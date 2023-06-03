Губернатор Гладков повідомив про двох загиблих унаслідок обстрілів у районі Шебекіна

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков повідомив, що 3 червня двоє людей загинули внаслідок обстрілів у селах Нова Таволжанка та Безлюдівка Шебекінського міського округу, ще по одній людині в кожному з сіл зазнали поранень.

Як написав Гладков у Telegram, також під обстріл, у якому він звинувачує ЗСУ, потрапила околиця села Тишанка Волоконівського району, обійшлося без жертв.

Україна заперечує пряму відповідальність за атаки. Росія ж атакує Україну з прикордонної Бєлгородської області вже понад 15 місяців.