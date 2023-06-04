Подоляк щодо подій в Шебекіно: «кінець епохи «путінської стабільності»

Події, які зараз відбуваються в Шебекіно Бєлгородської області, можна розглядати «як майбутнє Росії та кінець епохи «путінської стабільності» (йдеться про президента РФ Володимира Путіна – ред.), зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Росіянам варто придивитися… Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя», – пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, «найголовніше довкола подій в Бєлгородській області, це тотальне інформаційне ігнорування».

«Адже того, «чого не показали по телевізору», не існує – чи не так?» – додав Подоляк.

4 червня у Легіоні «Свобода Росії» та угрупованні «Російський добровольчий корпус» повідомили, що їхні бійці нібито зайшли до передмістя Шебекіно.

Влада Бєлгородської області 1 червня повідомила, що кілька населених пунктів Шебекінського і Грайворонського округів зазнали обстрілів. Зокрема, у місті Шебекіно внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» спалахнув гуртожиток, пошкоджено будівлю міської адміністрації. За даними російських інформагенцій, після обстрілів у Бєлгородській області госпіталізовано 11 людей, четверо з них у тяжкому стані.

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.