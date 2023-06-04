Бійці РДК і ЛСР кажуть, що «взяли полонених під Бєлгородом» та кличуть губернатора на переговори

«Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які 4 червня нібито «зайшли до передмістя Шебекіно», звернулися до губернатора Бєлгородської області – бійці закликають В’ячеслава Гладкова провести переговори.

У своєму телеграм-каналі бійці пропонують як «жест доброї волі» віддати російських полонених солдатів «за можливість поспілкуватися з Гладковим особисто». Представники РДК хочуть «обговорити ситуацію в регіоні та його майбутнє, а також те, що чекає на Росію». Зокрема, вони готові до зустрічі у стінах храму в Новій Таволжанці, але російські добровольці «вимагають, щоб Гладков приїхав без зброї».

«Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (Легіон «Свобода Росії» – ред.) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!» – заявили добровольці.

Вони уточнили, що в Гладкова є час приїхати на зустріч до 17:00 за місцевим часом. Добровольці запевнили, що «готові віддати двох полонених окупантів». Також бійці кажуть, що, «окрім долі Росії, хочуть обговорити непотрібну кровопролитну війну в Україні й те, що збройний конфлікт тепер триває і на території Бєлгородської області».

«Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї і забрати додому двох громадян Росії, простих солдатів, яких ви і ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!» – йдеться у повідомленні.

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У Легіоні «Свобода Росії» та підрозділі «Російський добровольчий корпус» кажуть, що їхні бійці нібито зайшли до передмістя Шебекіно.

Влада Бєлгородської області 1 червня повідомила, що кілька населених пунктів Шебекінського і Грайворонського округів зазнали обстрілів. Зокрема, у місті Шебекіно внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» спалахнув гуртожиток, пошкоджено будівлю міської адміністрації. За даними російських інформагенцій, після обстрілів у Бєлгородській області госпіталізовано 11 людей, четверо з них у тяжкому стані.

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.