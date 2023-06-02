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Україна

ЗСУ атакувала російські кораблі в порту окупованого Бердянська, а дрони прикордонні області РФ

Кораблі РФ тікають з порту, повідомляє Бердянська міська військова адміністрація
  • Вибухи в Бердянську: ЗСУ женуть окупантів?

ЗСУ влучили у порт в окупованому Бердянську. Кораблі РФ тікають з порту, повідомляє Бердянська міська військова адміністрація. За її даними, йдеться про кораблі, які нещодавно зайшли в порт нібито для викрадення українського зерна та металу. Є поранені – звітує окупаційна влада.

Що ж відбувається у Бердянську?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Курськ, Бєлгород, Шебекіне: що далі?

У Росії заявляють про чергову атаку дронами. Три російських губернатори заявили про нічну атаку українських безпілотників. Йдеться про Курську, Смоленську та Калузьку області Росії.

Російські добровольці тим часом продовжують звітувати про рейд на Бєлгородщину.

  • Росія має вирішити: наступати далі, чи зміцнювати власні кордони

Британська розвідка пише: Росії доведеться вирішувати дилему - посилюватися на лінію фронту чи зміцнювати власні кордони. В Інституті вивчення війни констатують посилення тривожності у Росії.

Як реагуватимуть громадяни Росії та Путін?

Докладно дивіться у Свобода Live

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