Влада: війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Комишувасі, є жертви

Російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Комишувасі – загинули дві людини, ще четверо поранені, повідомив голова запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад», – написав він у телеграмі.

За його даними, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.

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Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.