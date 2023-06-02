Після вибуху в окупованому Бердянську з місцевого порту виходять кораблі – МВА

Після вибуху в окупованому Бердянську з порту виходять кораблі, повідомляє у телеграмі міська військова адміністрація.



«Про бавовну. За попередніми даними, з Бердянського порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту», – йдеться у повідомленні.

Також про це з посиланням на місцевих жителів повідомив міський голова Мелітополя, який розташований приблизно за 100 кілометрів від Бердянська.

«Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху, який був у Бердянському порту кілька годин тому, ворог почав швидко вивозити як своє обладнання по дорозі, так і відводити кораблі, які приїхали завантажувати, точніше красти, наше зерно. Наразі немає інформації – завантажені ці кораблі чи ні», – заявив Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.



Раніше у соцмережах повідомлялося про вибухи в окупованому Бердянську. Також вибухи в місті підтвердили російські окупанти.

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Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.