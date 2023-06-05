Губернатор Гладков визнав, що російська влада «не може увійти» в Нову Таволжанку

У Росії губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомив 5 червня, що представники регіональної влади «не можуть увійти» до села Нова Таволжанка. Про це він розповів під час прямого ефіру у російській соцмережі ВК, відповідаючи на запитання місцевих жителів.

«Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що близько 100 осіб (там) перебувало за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт», – заявив Гладков.

Він не уточнив, через що влада «не може» увійти на територію села.

Підрозділ «Російський добровольчий корпус» (РДК), що воює на боці України, стверджує, що його бійці продовжують контролювати Нову Таволжанку. У телеграм-каналі формування опублікували відео, як озброєні люди у камуфляжі та з жовтими стрічками на рукавах ідуть вулицею невстановленого населеного пункту. Де і коли був записаний ролик, достеменно невідомо. Видання «Агентство» пише, що відео зняте на околиці села.

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», що воюють на боці України, останніми місяцями неодноразово заявляли, що проводять рейди до Бєлгородської області. 4 червня підрозділи заявили про новий рейд, під час якого увійшли до села Нова Таволжанка. Вони запропонували губернатору Гладкову зустрітися з ними у селі, щоби віддати полонених. Той запропонував інше місце. Зустріч так і не відбулася, в РДК заявили, що передали полонених представникам української влади.