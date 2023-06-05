На тлі подій у Бєлгородській області РФ на Харківщину намагалася зайти ДРГ – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють про виявлення диверсійно-розвідувальної групи на Харківщині.

«На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому вранці 5 червня.

Харківщина межує з Бєлгородською областю Росії.

4 червня у легіоні «Свобода Росії» та «Російському добровольчому корпусі», які воюють на боці України, повідомили, що їхні бійці нібито зайшли до передмістя Шебекіно.

Перед цим, уранці 1 червня, бійці цих російських добровольчих формувань оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події, які зараз відбуваються в Шебекіно Бєлгородської області, можна розглядати «як майбутнє Росії та кінець епохи «путінської стабільності».

Наприкінці травня кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», повідомляли, що увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони звітували про захоплення російського прикордонного пункту та перебування в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Останнім часом влада Бєлгородської області РФ повідомляє про часті і посилені обстріли території регіону. Україна заперечує пряму відповідальність за атаки. Росія ж атакує Україну з прикордонної Бєлгородської області вже понад 15 місяців.