Азовське море близько: як морпіхи ЗСУ пробивають оборону Росії на колісних танках AMX-10RC

Екіпажі AMX-10RC брали участь у штурмі російських позицій і звільненні територій на південь від Великої Новосілки – майже на межі Донецької і Запорізької областей. Бронемашини AMX-10RC, або так звані колісні танки, Україні надала Франція. Саме танками військові їх називають неохоче, оскільки AMX-10RC на колесах і мають доволі легку броню. Але гармата потужна, 105-й калібр. Про враження від цієї техніки у реальних бойових умовах Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповіли військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

«Адреналін зашкалював»

Морські піхотинці з 37-ї бригади на AMX разом з іншими підрозділами у цьому червні допомагали звільняти українські землі на південь від Великої Новосілки – на Бердянському напрямку.

«Ми в ролі танків були в той момент і вели, грубо кажучи, танковий бій, хоча не дуже з близької дистанції – там було 2 кілометра, по деяких цілях 3. У танку не дуже зрозуміло, що по тобі стріляє, тільки чуєш розриви з боку, але до останнього не розумієш, що це було таке. Це був взагалі перший виїзд, до того в мене досвіду взагалі не було», – розповідає військовослужбовець 37-ї ОБрМП з позивним «Каспер».

Каже, під час бою адреналін зашкалював: «Все було так – давайте ще, давайте ще». Але потім у башні закінчились фугасні снаряди, і треба було поповнити боєкомплект. Повернутись до бою однак не вдалося.

«Побачили, що уже колеса у всіх машин були пробиті, в кого два, в кого одне, уже виїжджати не було сенсу», – пояснює «Каспер».

«Коли ми заїхали на ті позиції, почали крити міномети. Одне колесо, думаємо, це був розрив протипіхотної міни, тому що його геть розірвало. А інші, швидше за все, порвав міномет. Отаку цяцьку ми доставали потом з колес», – своєю чергою розповідає ще один морпіх «Бах» і показує Донбас Реалії шматок заліза десь 7 см завдовжки.

Танк, але не зовсім

Саме тому танком АМХ військові називають неохоче – колеса значно вразливіші за гусеничну платформу, на якій побудовані «класичні» танки. Мають гусениці і радянські танки, які досі є на озброєнні у ЗСУ, і сучасні українські «Оплоти», і британські Challenger 2, і німецькі Leopard 2, і американські Abrams.

«Ця війна – це війна артилерії. Ми ворога власне не бачимо, тільки прилітає: і мінометка всіх калібрів, і артилерія. Слабке місце у цього танка – це колеса, відразу осколками січе всі колеса, це впливає на швидкість, на маневреність, всі переваги цього танка одразу втрачаються», – пояснює морпіх цієї ж бригади з позивним «Філін».

Поступається танкам ця машина і у броні – вона значно легша, а тому екіпаж всередині AMX більш вразливий.

«Намагаємось працювати, щоб не виїжджати як на прорив, тому що це не танк взагалі, це більше схоже на БТР, навіть не БМП. Легка броня, але за рахунок гармати вважають всі, що це танк», – каже «Каспер».

Однак гармата у AMX-10RC потужна – 105 калібру – і дозволяє працювати з закритих позицій. І це разом із маневреністю та швидкістю французької машини українським морпіхам до вподоби.

«Гармата тут 105 калібру, доволі непогана, точно стріляє, якщо зробити вивірку», – відзначає переваги гармати французької бронемашини «Каспер».

Місяць замість пів року

Наступ на французьких AMX-10RC першим таким бойовим досвідом не лише для «Каспера», а й для усіх екіпажів бронемашин. До цього морських піхотинців готували не один місяць.

«Призвалися у січні та на місяць поїхали до Франції на навчання. За місяць опанували кожен свою професію, екіпаж тут з 4 осіб, кожен опанував свою професію. За словами французів, ми за місяць освоїли програму ту, яку вони освоюють за півроку», – ділиться «Філін».

Читайте також: «Готові були рвати противників на шмаття». Як морпіхи ЗСУ прорвали оборону РФ на півдні Донеччини – кадри з поля бою

Тут на півдні Донецької області та загалом у Запорізькій області триває просування Збройних сил України, але супроводжується воно активними спробами російських контратак.

«Люди теж не безкінечні, тобто командири думають, як зберегти особовий склад. Контрнаступ контрнаступом, але ж, але ж – люди не безкінечні. Повільно, але йдемо, йдемо. Бог дасть, і підемо ще далі», – каже «Бах».

Питаємо, чи дійдуть до Азовського моря. На це морпіх відповідає: «Як-то кажуть – як карта ляже. Важку техніку треба, важку техніку, потім дійдемо ще і далі. І Азовським морем попливемо».