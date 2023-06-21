«Готові були рвати противників на шмаття». Як морпіхи ЗСУ прорвали оборону РФ на півдні Донеччини – кадри з поля бою

Танкісти 35-ої окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗСУ звільнили найбільшу станом на середину червня ділянку – на півдні Донецької області. Вони просунулися на понад 6 км вздовж річки Мокрі Яли і «зрізали» так званий Времівський виступ, завдяки чому вдалося повернути під контроль України села Нескучне, Сторожове та Макарівку. Про те, як танкісти пробивали дорогу для піхоти та штурмували позиції військ РФ – вони розповіли кореспонденту Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) Роману Пагуличу.

«Бодалися» три доби

Командир танка 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ з позивним «Одеса» розповідає – він зі своїми бійцями йшли першими на позиції російських військових.

«Рота на вищому рівні. Я вам так скажу – зі 100% рота впоралась на 1000. Нам коли сказали, що ми йдемо на прорив – ні в кого сумнівів не було. Всі готові були рвати противників просто на шмаття», – каже «Одеса».

Зазначає – «бодалися» з загарбниками три доби, один день – один етап. Спочатку вже треба було вибити з позицій, потім здолати оборону на нових вогневих точках, а після розбити.

«Задача була підійти впритул і розбити противника. Але тут вже, так скажу, на характері бійців, піхоти, танкістів ми підійшли впритул – танк під’їжджав 30-50 метрів і розносив їхні позиції. Противник цього не очікував. Він не думав, що так підберемося близько», – зауважує командир танка.

Як проривались танкісти та кадри з полю бою – дивіться у репортажі:

Зізнається, що прорватись було нелегко. Задачу ускладнювало те, що російські військові замінували все навколо – і поля, і дороги. Крім того, противник вів по захисниках України інтенсивний вогонь. Танк «Одеси» підбили, але – минулося без загиблих.

«Трохи пітнієш. Слава Богу – все обійшлося. Ми прорвали, ми взяли, ми звільнили. Є ті [російські військові], хто безладно бігли, є ті, хто старався за якимись там своїми принципам а-ля «русского міра» щось стримати, але у них це не виходило. Підсумок був – або ми їх відправляли до Бога, або вони здавалися в полон», – ділиться «Одеса».

Михайло, навідник танка 35-ї ОБрМП, брав участь у звільненні Херсону минулої осені. Каже, на півдні Донеччини зараз російських військових значно більше.

«М’яса» тут більше. Техніки більше і арта більше х...чить. Ворожа… Це і помітно, що їх більше. Увесь напрям їхніх військ тут», – розповідає боєць.

Але, запевняє, страху немає. Буває під час бою легкий мандраж. А, трапляється, і цього немає. «Поїхали, робота є робота – зробити задачу», – пояснює він.

Командир танка «Одеса» наголошує, що попри все бійці боронитимуть Україну.

«Наша земля, ну як нам не вдасться? В будь-якому разі вдасться. Ми на своїй землі, ми мотивовані більше. За нами вся країна. За нами рідні, близькі. Як це не вдасться? Не важливо. Ми все одно зайдемо і прорвемося, чого б нам це не коштувало. У нас в нашій роті такий девіз – або перемога, або смерть, тому…», – підсумовує «Одеса».

Що відбувається на фронті

У червні Збройні сили України звільнили на півдні Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне, Лобкове та П’ятихатки.​

20 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступ українських військ на півдні триває за планом, є «певні просування», але «тривають запеклі бої». Наступного дня, 21 червня, вона повідомила про «масштабний наступ» військ РФ на Лиманському та Бахмутському напрямках, який українським військовим вдається стримувати.

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Також Маляр зазначила, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках – протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

Повідомлення про перехід українських військ у наступ з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Понад те, у Міноборони України раніше прямо зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент Франції Емманюель Макрон 12 червня на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Польщі Анджеєм Дудою в Єлисейському палаці заявив , що «український контрнаступ почався кілька днів тому». І додав, що наступ «планується розгорнути протягом кількох тижнів, якщо не місяців».