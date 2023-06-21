Военные РФ в Украине недовольны своим командованием, чему есть многочисленные свидетельства в российских социальных сетях. И уровень недовольства растет – как можно заключить из нескольких аудиозаписей разговоров военных РФ, которые получили Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода) от одного из разведывательных органов Украины.

В соцсетях и различных пабликах российские солдаты уже по меньшей мере полгода активно выкладывают видео, в которых жалуются на плохой уровень подготовки, на низкое качество или даже отсутствие питания, снаряжения, медобеспечения, амуниции и оружия, на то, как с ними обращаются, на невыплату обещанных властями РФ денег.

Отдельный важный пункт жалоб – действия командиров. Российские солдаты возмущаются, что «начальство» бросает их на «убой», иногда даже безоружных, а само отсиживается в безопасности, если вообще не покидает защишенные штабные позиции. Рассказывают военные РФ и о заградотрядах , которые расстреливают тех, кто пытается убежать из поля боя с укринской армией.

Донбасс Реалии публикует отрывки из аудиозаписей разговоров российских военных со своими близкими, в которых они высказывают мнение о своем командовании – даже самого высокого уровня. Поводом в обоих случаях стал вопрос отпусков.

Запись первая. «Завтра пойдем стрелять всех»

место дислокации военного РФ – оккупированные территории на юге Украины;

разговор состоялся в конце марта 2023 года.

Военный РФ отвечает на звонок женщины. Возмущенно говорит о некоем поступке своего командования, однако деталей не раскрывает. Так или иначе он уверен, что поведение командиров может вызвать бунт.

Что попало творят уже

«Завтра идем войной. Зря они тут так поступили со всеми. Еб…е начальство. Бунт начнется сейчас. Так, что (неразборчиво), н…й с комбатом бомбы отстреливать. Зря они себе такую тут репутацию завели. Что попало творят уже. Свои законы пишут»

Вероятно, речь об отпуске. Поскольку в ответ женщина спрашивает о билетах на самолет. На что российский военный отвечает, что они «улетели». Судя по тексту далее, он планировал отпуск, и были куплены билеты для отдыха. Но отпуск не предвидится, хотя командирам такая опция доступна. Что крайне возмущает говорившего.

«Завтра пойдем стрелять всех, нах...й. Боеприпасов хватит у нас. Начальство у нас такое еб…е, бл…дь, самоуправством занимается. Сам комбат 1 числа хочет ехать домой тоже в отпуск, второй уже – отпуск. Ох…ть можно, бл…дь. Начальство ездит в отпуска, а подчиненные, бл…дь, сидят, нах...й, здесь еб…ат, начальству все можно. Будем еб…ить, нах…й. Война будет не с «укропами», а с начальниками с нашими, бл…дь, наоборот, бл…дь. Будем сами, бл…дь, тут командовать нах...й»

Женщина в ответ снова интересуется, как же все-таки быть с билетами. Российский военный сказал, что будет добиваться у руководства компенсации их стоимости.

Запись вторая. «Прямо просто вырезать из горла язык»

место дислокации военного РФ – оккупированные территории на востоке Украины;

разговор состоялся в конце марта 2023 года.

Этот военный РФ общается с родителями. Сначала рассказывает о странном приезде руководства. Еще он высказывает подозрения, что командиры хотят «слить» ВСУ территорию, где находится его подразделение. Уверен, потому что есть кто-то «продажный». Упоминает также о неких проверках «фебсов» (ФСБ – ред.) разведчиков.

«Копаем, сейчас подготовимся. Либо хотят почву прощупать для новых людей, хр…н его знает, либо там ж…па какая-то будет происходить», – говорит российский военный.

Далее они обсуждают отпуск и ротацию. Российский окупант жалуется на то, что хотя «у нас тут, бл..дь, я не знаю, полмиллиона (солдат РФ в Украине – ред.)», при этом «народу вообще не хватает».

«Никого никуда не отправляют. Берут одних, ездят на них до победного, и п...ц», – поясняет российский военный и добавляет, что «охр...л», когда вычитал в законе, что его могут не выводить на ротацию до полугода.

Когда мать говорит, что, «может, все-таки сейчас образуется все», он отвечает:

Надо генералов убивать, их всех давно, бл...дь, вместе с этим, нах...й, Шойгу

«Это бл…во, нах…й. Там надо генералов убивать, их всех давно, бл...дь, вместе с этим, нах...й, Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу – ред.), чтобы, бл...дь, что-то изменилось. Там прямо просто вырезать из горла язык, нах...й – и все, как было в Чечне. Просто то, что здесь происходит [неразборчиво]– просто ж…па. Ничего сделать не могут».

Я просто не понимаю, как можно так относиться к военным. Ну, у меня, по крайней мере, такое отношение сложилось [неразборчиво]. Причем жалости к ним не будет вообще никакой. Но это, наверное, уже в силу, бл...дь, какой-то привычки здесь. Шлепнуть кого-то – это вообще легкое дело».

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Нет возможности установить, выполнили ли эти военные РФ и их сослуживцы свои угрозы каким-либо образом, и что с ними сейчас. Да и сами по себе эти два разговора, конечно, не могут точно свидетельствовать о настроениях во всей армии государства-агрессора.

Тем не менее они показательны. Вместе с другими подобными перехватами, видео и сообщениями в соцсетях, а также просачивающимися время от времени в информационное пространство историями о бунтах в армии РФ против командования – они могут говорить о том, что уровень недовольства своим «начальством» у российских солдат на войне против Украины растет.

Кроме того, аудиозаписи демонстрируют, что российских военных возмущают как действия командования по отношению к ним, так и то, как ведутся боевые действия против Сил обороны Украины и неудачи ВС РФ в российско-украинской войне.

Что происходит в армии РФ в Украине

В мае 2023 года ГУР Минобороны Украины обнародовало экспериментальное социологическое исследование российских военнопленных, проведенное Координационным штабом в рамках проекта «Хочу жить». В частности, среди опрошенных:

40% сдались в плен добровольно;

80% недовольны приказами своего руководства;

более 50% утверждали, что в случае отступления командиры убегут, а личный состав оставят.

Британская разведка в апреле сообщала, что в российские командиры начали наказывать за нарушения дисциплины. По данным разведчиков, солдат бросали в импровизированные камеры, которые представляла собой ямы, накрытые металлической решеткой.

В Минобороны Украины в начале марта заявляли о бунтах в армии РФ из-за огромных потерь, подразделения отказывались идти в наступление и атаки.

Бойцы ВСУ на Бахмутском направлении в феврале также рассказывали Донбасс Реалии, что большие потери в технике и людях оказывают сильное влияние на морально-психологическое состояние российских военных. По радиоперехватам украинские военные слышали, как захватчики отказывались идти на штурм, чего ранее не бывало.

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А при сдаче в плен, по словам украинских бойцов, солдаты РФ даже просили добивать их, поскольку, как они говорили, назад дороги у них нет – вернувшихся расстреливают свои же.

Сведения о практике заградотрядов в российской армии на войне против Украины неоднократно озвучивали и украинские военные, и разведки, и сами захватчики.

Еще в начале декабря 2022-го командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что одна из причин, почему Россия так упорно хочет захватить Бахмут – мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния.