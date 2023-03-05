Бійці РФ відмовляються йти у наступ через масштаби втрат – Маляр

Керівництво РФ намагається приховати дані щодо втрат у війні проти України, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі 5 березня.

Однак, за її словами, війська РФ розуміють масштаби втрат, тому відмовляються йти в наступ.

Маляр уточнила, що госпіталі та лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими окупантами, їх майже не евакуюють в Росію на лікування.

«З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками», – додала заступниця міністра.

Маляр зазначила, що інформація про реальні втрати Росії швидко поширюється серед окупантів. Тому підрозділи відмовляються йти в наступ та атаки.

«Приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування», – зазначила вона.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 березня, від початку повномасштабного вторгнення понад рік тому Росія втратила понад 153 тисячі своїх військових.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.