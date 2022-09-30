Британська розвідка: війська РФ не мають достатнього медзабезпечення, це погіршує їх моральний дух

Відсутність достатнього медичного забезпечення сприяє погіршенню морального стану російських військ, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Ймовірно, погіршується медичне забезпечення російських військових в Україні. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням. Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі», – йдеться у повідомленні британського відомства.



За даними британської розвідки, є дані про неналежне використання російськими військовими деяких медичних засобів.



«Деякі російські війська отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою липучок, що надаються, – ймовірно, тому що воно є дефіцитним і може бути вкрадено. Це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне застосування турнікетів у випадку катастрофічної кровотечі на полі бою. Відсутність впевненості російських військ у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє погіршенню морального стану та відсутності бажання розпочати наступальні операції», – додають у розвідці.

Раніше британська розвідка вказувала на те, що в лавах російської армії є проблеми з укомплектовуванням сил на війну проти України.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.