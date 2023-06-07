«Все це неправда»: Данілов запевнив, що ЗСУ ще не почали контрнаступ

Контрнаступ українських військових наразі «ще не розпочався», попри відповідні заяви російської пропаганди, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Reuters.

Чиновник спростував заяви російських ЗМІ про те, що нібито ЗСУ «вже почали контрнаступ». Данілов наголосив, що «росіяни помилково назвали просування українських сил початком великої наступальної операції».

«Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать», – сказав він.

Також секретар РНБО спростував сумніви західних ЗМІ щодо причетності РФ до підриву Каховської ГЕС.

«У них (російських окупантів – ред.) був військовий компонент. Це був план номер один... Вони вірили, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, до яких вони хотіли б», – наголосив Данілов.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.

Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти поблизу нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився. Наприкінці травня у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто». Тоді стверджувалося, що українські війська «виконують там важливі задачі, які не можемо оголошувати».