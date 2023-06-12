Макрон, Шольц і Дуда висловилися щодо контрнаступу України

Лідери Франції, Німеччини та Польщі зустрілися в Парижі для проведення переговорів, зосереджених на військовій підтримці контрнаступу України та майбутніх гарантіях безпеки, які будуть надані країні напередодні саміту НАТО в липні.

Президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Польщі Анджеєм Дудою в Єлисейському палаці заявив, що «український контрнаступ почався кілька днів тому».

Демонструючи єдність, три лідери наполягали, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Цей наступ планується розгорнути протягом кількох тижнів, якщо не місяців. Ми зробили все, щоб допомогти їм, у межах, які ми встановили для себе на початку конфлікту», – сказав Макрон, якого цитує АР.

Він пообіцяв продовжити поставки зброї, боєприпасів і бронетехніки «найближчими днями і тижнями».

За словами Макрона, Франція хоче, щоб контрнаступ був «якомога більш успішним, щоб потім мати можливість розпочати фазу переговорів (з Росією) за правильних умов».

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Дуда, який напередодні мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав: «Я сподіваюся і вірю, що за нашої підтримки контрнаступ буде успішним... Ця перемога, на моє глибоке почуття, буде витісненням російських військових військ з усіх окупованих територій»

Шольц, у свою чергу, заявив, що настав час для визнання РФ поразки.

«Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, щоб він закінчив війну після майже 16 місяців із сотнями тисяч загиблих, з мільйонами поранених і ще більшою кількістю біженців», – сказав канцлер Німеччини. – «Для виведення ним військ і нарешті готовності до серйозних переговорів про справедливий мир».

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.

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На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

Офіційно в Міноборони підтвердили звільнення військовими низки населених пунктів на Донеччині.