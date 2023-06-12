Військові повідомили про звільнення Сторожового на Донеччині

Українські військові 12 червня повідомили про звільнення чергового населеного пункту на Донеччині – села Сторожове.

«Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського», – повідомили в Об’єднаному пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку.

У згаданій бригаді повідомили, що «одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожове Донецької області, яке було в окупації з березня 2022 року».

«У результаті зачистки населеного пункту було знищено близько пів сотні рашистів, чотирьох взято в полон», – йдеться в повідомленні.

На відео, оприлюдненому бригадою, військові кажуть, що операція зі звільнення населеного пункту почалася близько 5:00.

Напередодні в Міноборони офіційно підтвердили деокупацію низки населених пунктів на Донеччині.

11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України звільнили від російських військових село Макарівка та «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському». «Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка», – повідомила вона.

Того ж дня стало відомо, що українські військові також звільнили село Нескучне на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Офіційно Генштаб України не повідомляв про перехід у масштабний контрнаступ, підготовка якого велася останні місяці. Зі слів Зеленського також не випливає, що йдеться саме про початок наступу з рішучими цілями, а не про тактичні наступальні маневри.