Генштаб повідомив про 25 бойових зіткнень на 4 напрямках на сході України

Протягом минулої доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За повідомленням, російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Мар’їнському напрямках на сході України, там тривають важкі бої.

«На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки… На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав… На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка», – йдеться в ранковому зведенні.

У Генштабі також повідомили, що загарбники обстрілювали населені пункти на згаданих напрямках.

«Минулої доби ворог завдав одного ракетного і 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України звільнили від російських військових село Макарівка та «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському». «Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка», – повідомила вона.

На Бахмутському напрямку, заявила Маляр, українські війська продовжують штурмові дії: «є успіх в районі Берхівського водосховища, просунулись вперед на 250 метрів». На півдні, за даними Міноборони, по двох напрямках є просування на відстань від 300 до 1500 метрів.

Того ж дня стало відомо, що українські військові також звільнили село Нескучне на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Офіційно Генштаб України не повідомляв про перехід у масштабний контрнаступ, підготовка якого велася останні місяці. Зі слів Зеленського також не випливає, що йдеться саме про початок наступу з рішучими цілями, а не про тактичні наступальні маневри.