ISW: у РФ намагаються применшити «візуально підтверджені» наступи ЗСУ в двох областях

Українські війська здійснили візуально підтверджені наступи в західних частинах Донецької і Запорізької областей, які російські джерела підтвердили, але намагалися применшити, повідомив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на півдні України українські війська просунулися на відстань від 300 до 1500 метрів. Маляр та інші українські й російські джерела повідомляли, що українські війська мали успіхи на південь від Великої Новосілки між 10 і 11 червня, зокрема звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве і Новодарівку, пишуть аналітики.

При цьому деякі російські джерела заявляли, що бої тривають у «сірій зоні» чи спірних районах або що українські сили діють у районах, які російські війська не повністю окупували до українських атак на півдні України.

«Російські джерела, ймовірно, називають здобутки українських військових захопленням «сірих зон», щоб применшити українські успіхи і не повідомляти про прорив ліній оборони українськими військами. Українські сили звільнили кілька населених пунктів, але заяви про український «прорив» наразі передчасні», – заявили в ISW.

Аналітики зауважили, що українські війська 10 і 11 червня провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і мали територіальні здобутки.

«Кадри з геолокацією і російські джерела вказують на те, що українські сили звільнили декілька населених пунктів під час продовження наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на заході Донецької області. Російські джерела повідомляли, що українські війська продовжували атакувати на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, і українські війська досягли успіхів у цьому районі», – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ.

«В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Офіційно Генштаб України не повідомляв про перехід у масштабний контрнаступ, підготовка якого велася останні місяці. Зі слів Зеленського також не випливає, що йдеться саме про початок наступу з рішучими цілями, а не про тактичні наступальні маневри.