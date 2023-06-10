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Британська розвідка про операції ЗСУ: на деяких ділянках є «значний прогрес»

Українські артилеристи ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню «Вампір» по позиціях російських військ. Неподалік від міста Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року

За останні 48 годин значні українські операції відбувалися на кількох ділянках сходу і півдня України, на деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу і пробили першу лінію російської оборони, заявили у британській розвідці. На інших ділянках прогрес України був повільнішим, йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії в твіттері.

«Дії Росії були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші безладно відступили на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян у той час, як вони відходять через власні мінні поля», – йдеться в повідомленні.

«Російські військово-повітряні сили були незвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними», – додали в розвідці.

Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Низка американських і британських ЗМІ відзначали в останні дні збільшену інтенсивність бойових дій і з посиланням на анонімних українських представників писали про те, що може йтися про початок наступу.

Американський Інститут вивчення війни зазначив, що Сили оборони України 8 червня провели контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту – на Бахмутському напрямку, заході Запорізької області, а також на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Причому на півдні – на південний захід від Оріхова – ЗСУ, зважаючи на все, зазнали перших втрат західної військової техніки, зокрема німецьких танків «Леопард», писали аналітики.

Російські сили, за їхніми словами, могли відбити атаки ЗСУ і повернути собі втрачені позиції. Проте, вважають в Інституті, ці атаки України не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

Днями розвідка Британії заявила, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої – на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.

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