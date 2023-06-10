Британська розвідка про операції ЗСУ: на деяких ділянках є «значний прогрес»

За останні 48 годин значні українські операції відбувалися на кількох ділянках сходу і півдня України, на деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу і пробили першу лінію російської оборони, заявили у британській розвідці. На інших ділянках прогрес України був повільнішим, йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії в твіттері.

«Дії Росії були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші безладно відступили на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян у той час, як вони відходять через власні мінні поля», – йдеться в повідомленні.

«Російські військово-повітряні сили були незвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними», – додали в розвідці.

Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Низка американських і британських ЗМІ відзначали в останні дні збільшену інтенсивність бойових дій і з посиланням на анонімних українських представників писали про те, що може йтися про початок наступу.

Американський Інститут вивчення війни зазначив, що Сили оборони України 8 червня провели контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту – на Бахмутському напрямку, заході Запорізької області, а також на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Причому на півдні – на південний захід від Оріхова – ЗСУ, зважаючи на все, зазнали перших втрат західної військової техніки, зокрема німецьких танків «Леопард», писали аналітики.

Російські сили, за їхніми словами, могли відбити атаки ЗСУ і повернути собі втрачені позиції. Проте, вважають в Інституті, ці атаки України не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

Днями розвідка Британії заявила, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої – на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.