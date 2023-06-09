Бої на Півдні та Донбасі: навіщо Україна наступає на трьох фронтах

Американський Інститут вивчення війни зазначив, що Сили оборони України 8 червня провели контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту – на Бахмутському напрямку, заході Запорізької області, а також на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

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Причому на Півдні – на південний захід від Оріхова – ЗСУ, зважаючи на все, зазнали перших втрат західної військової техніки, зокрема німецьких танків «Леопард».

Росіяни, зазначили аналітики, могли відбити атаки ЗСУ за правилами військової науки та повернути собі втрачені позиції. Проте, вважають в Інституті, ці атаки України ще не відображають усіх можливості ЗСУ у наступі на позиції військ РФ.

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Напередодні 8 червня західні ЗМІ, поспілкувавшись із неназваними джерелами у Києві, повідомили, що наступ армії України нарешті розпочався.

Спікер східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий за підсумками дня заявив, що українські захисники просунулися вперед більш як на кілометр на флангах Бахмута. Президент Володимир Зеленський також у вечірньому зверненні заявив, що на Донбасі точаться жорсткі бої, але «є результат».

Головні питання випуску:

Навіщо ЗСУ розпочали наступ одразу на трьох фронтах?

Наскільки критичною є втрата Силами оборони західної бронетехніки вже в перших атаках?

І за рахунок чого армія РФ на Півдні дають відсіч?