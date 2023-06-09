ЗСУ провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту – ISW

Україна провела контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).



«Україна провела контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з неділі, 4 червня. Українські офіційні особи повідомили, що українські сили перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку», – йдеться у звіті.

У ISW зазначають, що українські сили здійснили обмежену, але все ще значну атаку на заході Запорізької області в ніч із 7 на 8 червня. Російські сили, очевидно, захищалися від цієї атаки і, як повідомляється, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.



Українські атаки на заході Запорізької області 8 червня не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі, зауважують аналітики.



Україна, як повідомляється, сформувала 12 спеціалізованих контрнаступальних бригад, дев’ять оснащених західною технікою, а три – наявною технікою, і до цих підрозділів майже напевно приєднаються досвідчені українські підрозділи. Схоже, що Україна направила лише частину великого резерву сил, доступних для контрнаступальних операцій.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що сили російського Південного військового округу, розгорнуті в цьому конкретному районі, ймовірно, є більш якісним угрупованням сил, ніж Росія використовує на інших ділянках фронту, їх оборонні показники навряд чи відображатимуть оборонні можливості російських угруповань в інших місцях.

Напередодні розвідка Британії заявила, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої – на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.

У Міноборони Росії раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною. Після цього в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України закликали не вірити заяві Міноборони РФ.

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Напередодні Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватися інформаційної тиші. У ньому йдеться про те, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.