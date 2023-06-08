На більшості напрямків фронту Україна тримає ініціативу – британська розвідка

Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки каже, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої – на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.

«Ймовірно, російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше: чеченські підрозділи очолили невдалу спробу взяти місто Мар’ївка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року», – йдеться в огляді.

Британська сторона також звертає увагу на ситуацію довкола Каховської ГЕС: «До 7 червня рівень води продовжував зростати в нижній частині Дніпра після руйнування Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня».

«Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів», – йдеться в повідомленні.

Напередодні розвідка Британії прогнозувала додаткове затоплення протягом наступних кількох днів через руйнування Каховської ГЕС.