Війська РФ «не полишають ні бажання, ні спроб» оточити Авдіївку – голова МВА

Російські війська не полишають намірів оточити Авдіївку на Донеччині, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії Віталій Барабаш.

«Здебільшого вони все-таки не полишають ні бажання, ні спроб місто оточити. І максимально вони намагаються це зробити, вкладаються в це. Але ж іноді – дуже рідко, але тим не менш, – бувають атаки і в лобову на «промку» (Авдіївська промзона – ред.). Тобто намагаються вони також прощупати, але нічого не вдається їм», – сказав Барабаш.

За його словами, певний період, «мабуть, місяці чотири» загарбники не робили спроб атакувати «в лобову».

«Десь місяць тому перші були спроби, два тижні тому були спроби, декілька днів тому також вони намагались атакувати з використанням бронетехніки. Але все-таки більшість їхніх активностей спрямовані на оточення міста», – заявив голова МВА.

Барабаш також прокоментував заяви російського Міноборони і повідомлення в російських телеграм-каналах про те, акцент бойових дій змістився на південь.

«Сказати, що це якось розвантажило наш напрямок, відверто кажучи, я б так не казав. Сказати, що у нас поменшало обстрілів, поменшало штурмових дій – так, умовно кажучи, відсотків на 10 стало їх менше, але ж глобально це ситуацію не змінило. Було у нас раніше 30-40 обстрілів на добу по місту, зараз 15, 20, 25 – до 30-ти. Було 300-350 обстрілів по позиціях навколо міста, зараз у середньому 200-250. Трошки менше, але, повторюсь, не глобально», – заявив він.

За словами Барабаша, околиці Авдіївки, Водяне і Опитне – «вщент зруйновані».

«Населені пункти вже дійсно стерті з лиця землі», – заявив голова МВА.

Про обстріли Авдіївки повідомляють щодня. Влада закликає людей виїхати з міста.