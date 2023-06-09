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Політика

Де і як наступають ЗСУ?

  • СБУ опублікувала перехоплену розмову, як стверджується, двох російських військових: вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група. А співробітники норвезького дослідницького центру NORSAR зафіксували сигнали вибуху у ніч руйнування греблі Каховської ГЕС.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • На затопленій Херсонщині тривають операції з порятунку людей і тварин. У деяких селах люди ночують просто неба, очікуючи спаду води. На окупованій території порятунок залежить ще й від наявності російського паспорта, зауважують очевидці.
  • Тим часом президент Росії Володимир Путін зустрівся із Олександром Лукашенком в Сочі. Сидячи за заквітчаним столом він пообіцяв розташувати тактичну ядерну зброю у Білорусі вже на початку липня.
  • У Парижі тим часом планують зустрітися європейські лідери і обговорити гарантії безпеки для України. Докладніше – у «Свобода Live».

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