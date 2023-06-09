Путін заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі почнеться в липні

Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі розпочнеться одразу після завершення 7–8 липня підготовки споруд для неї, заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з авторитарним керівником Білорусі Олександром Лукашенком.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що переміщення до Білорусі ядерної зброї вже розпочалося. Однак він тоді не відповів, чи є зброя вже на території країни.

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін підписали у Мінську документи, що визначають порядок утримання російської ядерної зброї у спеціальному сховищі на білоруській території. Шойгу при цьому зазначав, що не йдеться про передачу Білорусі ядерної зброї: рішення про її застосування залишається за Москвою.

Про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі Путін оголосив у березні 2023 року. США і країни НАТО засудили рішення російської та білоруської влади – з урахуванням широкомасштабного російського вторгнення в Україну, союзницьких відносин Москви та Мінська і сприяння, яке білоруська влада надає російській армії.