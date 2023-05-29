«Я оцінив його жарт». Токаєв відповів на слова Лукашенка про ядерну зброю

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв охарактеризував як «жарт» слова Олександра Лукашенка, який запропонував Казахстану вступити до Союзної держави Росії й Білорусі заради того, щоб мати доступ до ядерної зброї. Про це повідомляє Радіо Азаттик, казахстанська служба Радіо Свобода.

«Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об’єднання, насамперед Євразійський економічний союз. Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна», – заявив Токаєв.

Інтерв’ю з Лукашенком вийшло напередодні в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін». Він прокоментував виступ Токаєва 24 травня на Євразійському економічному форумі у Москві. Президент Казахстану звернув увагу на відмінності у підходах до інтеграції між Росією та Білоруссю та рештою учасників ЄАЕС. Токаєв тоді заявив, що союзна держава Білорусі й Росії передбачає інтеграцію за формулою «дві країни – одна держава». «Я перепрошую, навіть ядерна зброя – одна на двох зараз», – заявив Токаєв, зазначивши, що є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном та Вірменією.

Речник президента Руслан Желдібай, коментуючи слова Токаєва, заявив, що «Казахстан не має наміру створювати чи вступати до союзних держав».

Лукашенко в ефірі російського телебачення сказав, що якщо Казахстан чи якась інша країна хоче отримати доступ до ядерної зброї, їй варто було б приєднатися до Союзної держави.

Минулого тижня стало відомо, що до Білорусі почали переміщувати російську тактичну ядерну зброю. При цьому контроль за нею, як стверджують, залишиться у Росії.

Представники Москви й Мінська 25 травня підписали документи, що визначають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі.

У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний».