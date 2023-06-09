Генштаб повідомив про 27 бойових зіткнень на сході

Російські війська зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом доби там відбулося 27 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки… На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав… На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне і Невельське… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на згаданих напрямках загарбники обстрілювали позиції українських військ і населені пункти.

У командуванні також повідомили, що на Запорізькому і Херсонському напрямках російські війська продовжують вести оборонні дії і здійснюють обстріли.

Напередодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої, і на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.