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Генштаб повідомив про 27 бойових зіткнень на сході

Українські бійці на танку біля Бахмуту на Донеччині, 12 травня 2023 року

Російські війська зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом доби там відбулося 27 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки… На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав… На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне і Невельське… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на згаданих напрямках загарбники обстрілювали позиції українських військ і населені пункти.

У командуванні також повідомили, що на Запорізькому і Херсонському напрямках російські війська продовжують вести оборонні дії і здійснюють обстріли.

Напередодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої, і на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.

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