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Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,1 млрд доларів

Зокрема, йдеться про надання додаткових боєприпасів для системи протиповітряної оборони Patriot

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда доларів.

До нього входять критичні важливі засоби протиповітряної оборони і боєприпаси, йдеться у повідомленні Пентагону.

Зокрема, йдеться про:

  • додаткові боєприпаси для системи протиповітряної оборони Patriot;
  • системи протиповітряної оборони і ракети HAWK;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;
  • безпілотні авіаційні системи Puma;
  • боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
  • підтримку діяльності з навчання, технічного обслуговування.

За повідомленням, допомогу виділяють у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – заявили в Пентагоні.

Наприкінці травня Сполучені Штати надали Україні 39-й пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. У цьому пакеті були ракети для систем протиракетної оборони Patriot і ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що Україна в липні на саміті НАТО у Вільнюсі може чекати на «потужний пакет підтримки».

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