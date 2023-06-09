Тегеран і Москва можуть почати виробництво дронів у РФ вже у 2024 році – Білий дім

Сполучені Штати Америки заявили, що мають дані про те, що Іран має намір побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року. Це становитиме підвищену небезпеку для України, країн Близького Сходу і всієї світової спільноти, заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Тегеран, як і раніше, постачає Москві дрони, які вона використовує для ударів по Україні, але тепер Іран і Росія розглядають створення спільного виробництва ближче до зони бойових дій.

Кірбі зазначив, що завод буде побудований приблизно за тисячу кілометрів на схід від Москви. Згідно з супутниковими знімками, які має Рада нацбезпеки, виробництво розгорнуть в Єлабузі.

Кірбі також зазначив, що станом на травень Іран відправив Росії сотні дронів-камікадзе через Каспійське море до Махачкали. У свою чергу, Москва постачає Ірану складну та дорогу військову техніку – ракети, електроніку та засоби протиповітряної оборони.

«Загалом Іран просить у Росії військової техніки на мільярди доларів», – зазначив представник Ради нацбезпеки.

Кірбі нагадав, що компаніям і особам, причетним до передачі військової техніки Росії для подальшого використання проти України, загрожують санкції. Представник Ради нацбезпеки наголосив, що США та партнери постачають Києву необхідні озброєння для захисту.

Про те, що Іран і Росія можуть відкрити спільне виробництво дронів на початку року, повідомляли і джерела видання The Wall Street Journal.

За їхніми даними, делегація з Ірану відвідала ймовірний майданчик для виробництва на початку січня. Кремль у відповідь заявив, що Росія має власну програму зі створення безпілотників.

Київ і країни Заходу неодноразово звинувачували Іран у постачанні Росії дрони-камікадзе, які використовуються для ударів по Україні. Російська й іранська влада це заперечує. Тегеран раніше заявляв, що направляв Москві невелику партію безпілотників, але це нібито було до повномасштабної війни. Київ регулярно повідомляє про удари Росії по українських населених пунктам із використанням дронів «Шахед».