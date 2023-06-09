Путін заявив, що український наступ почався

Президент Росії Володимир Путін виступив із заявою, що українські військові розпочали наступ на позиції російських військ.

За словами Путіна, українські війська «не досягли своєї мети на жодній ділянці», проте ще зберігають «наступальний потенціал».

«Виходжу з того, що військове керівництво Росії реально оцінює ситуацію, що складається, і виходитиме з цих реалій», - сказав Путін.

Володимир Путін дуже рідко коментує актуальні події на фронті. Раніше він обмежувався заявами на кшталт «спеціальна військова операція йде за планом», не коментуючи ні втрату російськими військами позицій у Харківській області, ні їх відступ від Херсона восени минулого року.

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Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня. Останніми днями їх кілька разів коментував міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно. При цьому президент України Володимир Зеленський та інші українські представники останніми днями говорили, що наступ ще не розпочався. Останні заяви Путіна у Києві поки що не коментували.

Низка американських і британських ЗМІ відзначали в останні дні збільшену інтенсивність бойових дій і з посиланням на анонімних українських представників писали про те, що може йтися про початок наступу.

Американський Інститут вивчення війни зазначив, що Сили оборони України 8 червня провели контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту – на Бахмутському напрямку, заході Запорізької області, а також на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Причому на півдні – на південний захід від Оріхова – ЗСУ, зважаючи на все, зазнали перших втрат західної військової техніки, зокрема німецьких танків «Леопард», пишуть аналітики.

Російські сили, за їхніми словами, могли відбити атаки ЗСУ і повернути собі втрачені позиції. Проте, вважають в Інституті, ці атаки України не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

Напередодні розвідка Британії заявила, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої – на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.