«Тривають важкі бої за кожен квадратний метр» – Генштаб про ситуацію на фронті

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках на сході України, «тривають важкі бої за кожен квадратний метр», повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними командування, протягом цієї доби на згаданих ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області… На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав… На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, загарбники також здійснювали обстріли українських позицій і населених пунктів на цих напрямках.

У Генштабі додали, що в населених пунктах окупованої території Херсонської області російські війська розселяють людей, які евакуювалися через підрив дамби, у пансіонатах і базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. «Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням», – кажуть у командуванні.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої, і на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.