Війська РФ провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

Російські військові здійснили ротацію ракетоносіїв, що перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, повідомило оперативне командування «Південь».

«Небезпека з моря зберігається і в ракетному сенсі. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв: завівши до пункту базування надводний з вісьмома «Калібрами», вивів на чергування підводний із чотирма», – йдеться в повідомленні.

Вранці у Військово-морських силах Збройних сил України повідомляли, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 12 російських кораблів, зокрема один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

Минулого тижня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії заявив, що скорочення інтенсивності ракетних обстрілів у березні і квітні Росія використовувала для накопичення ударного потенціалу. За словами Юсова, Росія нині ще здатна виробляти «умовно до 30 «Калібрів» на місяць» і кілька штук «Іскандерів».