Один носій крилатих ракет «Калібр» тримає зранку армія РФ у Чорному морі – ВМС ЗСУ

У Військово-морських силах Збройних сил України повідомляють, що станом на 10:00 четверга у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів.

«Із них – 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні вдень Росія тримала в Чорному морі угруповання з 13 кораблів, носіїв «Калібрів» не було.

Минулого тижня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії заявив, що Росія нині ще здатна виробляти «умовно до 30 «Калібрів» на місяць» і кілька штук «Іскандерів».