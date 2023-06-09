«Збільшують кількість панічних настроїв»: Подоляк про заяви Міноборони РФ про «зупинений контрнаступ»

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав «психологічним тиском на російське населення» заяви Міністерства РФ про «зупинений контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку». Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Щодо оборонно-наступальних дій України, безумовно, вони йдуть. І вони йдуть певний час. На Донецькому напрямку, на будь-якому іншому напрямку. Інтенсифікація обстрілів, тестування систем оборони Росії, збільшення цього тиску і так далі – все це іде. Щодо російського Міноборони. Ви знаєте, фантастично, якщо ми будемо слухати російське міноборони після того, як вони вже знайшли там 1500 «Хаймерсів». Хай вони продовжують коментувати, що вони вже все зупинили. Вчора почалося, а сьогодні вже зупинили. Це буде означати, що вони збільшують кількість панічних настроїв у Росії. Тому що у Росії теж розуміють: так не буває – величезний обсяг лінії фронту, величезна кількість задіяних засобі і людей. А ви за півдня все зупинили і виграли війну. Так само як триденна війна в Києві. Добре, що Міноборони це коментує, це буде викликати додаткові психологічні тиски на російський внутрішній простір. Для нас з вами це скоріше камедіклаб, не більше того», – наголосив він в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

Щодо деталей з приводу контрнаступальних дій ЗСУ, то, за словами Подоляка, «краще це коментувати повинні у Генеральному штабі України».

Водночас, у Міноборони Росії запевняють, що нібито «відбили контрнаступ ЗСУ і змусили українську армію відійти».

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, зараз тривають бої за Велику Новосілку – селище, на межі Донецької та Запорізької області.

«Попри це у селищі залишилось близько трьохсот людей, кажуть в МВС. А за майже 100 кілометрів від нього в районі Оріхова – це вже Запорізький напрямок. Тут російські сили в активній обороні», – каже Маляр.