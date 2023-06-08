ЗСУ витісняють армію РФ з півдня?

- Каховську ГЕС спроєктували і побудували таким чином, щоби вона витримала ядерний удар. А це означає, що вона не могла зруйнуватися сама чи через удари ззовні, роз’яснює Микола Калінін, головний інженер Укргідропроєкту. Його висновок: швидше за все, зсередини була замінована гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- На Херсонщині – підтоплення, евакуація та обстріли. Деякі окуповані міста можуть бути затоплені повністю. Через стрімке обміління Каховського водосховища після руйнування ГЕС на Дніпропетровщині стався масовий мор риби.
- Південь країни відвідав президент України Володимир Зеленський.
- Тим часом видання The Washington Post з посиланням на джерела у ЗСУ пише, що український контрнаступ розпочався. Докладніше – у «Свобода Live».
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