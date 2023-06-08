ЗСУ витісняють армію РФ з півдня?

Затоплені та виснажені: волонтери рятують домашніх тварин після руйнування Каховської ГЕС

Українські волонтери продовжують шукати та рятувати тварин, які потрапили в водяну пастку після руйнування Каховської ГЕС на півдні Херсонської області. Зауважують, що роблять вони це під російськими обстрілами